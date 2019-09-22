اخبار ليبيا الان

“الصحة العالمية”: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المُقدمة لليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بناء على دعوة من المجلس الأعلى للبلديات الثلاثة الأبرق والقيقب والقبة قام مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الحلافي بزيارة عمل للمرافق الصحية ببلديات الأبرق والقيقب.

حيث كان في استقباله رئيس المجلس الأعلى ورئيس المجلس الاجتماعي ونائب مدير إدارة الخدمات الصحية الأبرق

وتفقد الحلافي عيادة السكر وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات ومستشفى الأبرق القروي والمراكز الصحية في فروع البلدية إضافة إلى إدارة الخدمات الصحية بالقيقب والمستشفى القروي

واطلع على النواقص التقنية التي من شأنها أن تسهم في تقييم الأداء وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد الحلافي على سعي المنظمة للرفع من مستوى الخدمات للمواطنين في كافة ربوع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك