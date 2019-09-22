“الصحة العالمية”: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المُقدمة لليبيين

بناء على دعوة من المجلس الأعلى للبلديات الثلاثة الأبرق والقيقب والقبة قام مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الحلافي بزيارة عمل للمرافق الصحية ببلديات الأبرق والقيقب.

حيث كان في استقباله رئيس المجلس الأعلى ورئيس المجلس الاجتماعي ونائب مدير إدارة الخدمات الصحية الأبرق

وتفقد الحلافي عيادة السكر وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات ومستشفى الأبرق القروي والمراكز الصحية في فروع البلدية إضافة إلى إدارة الخدمات الصحية بالقيقب والمستشفى القروي

واطلع على النواقص التقنية التي من شأنها أن تسهم في تقييم الأداء وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد الحلافي على سعي المنظمة للرفع من مستوى الخدمات للمواطنين في كافة ربوع ليبيا.

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