أشرف الشح .. لم تعد هناك حكومة وفاق .. الأن هناك السراج فقط

العنوان_طرابلس

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج فشل في التعامل مع الأزمة في طرابلس لأن تكتيكه لم يتبدل منذ 3 سنوات متهماً إياه بالمهادنة .

وقال الشح إنه لايوجد حكومة للسراج تعمل بشكل جدي مطالباً بتشكيل حكومة حرب متهماً السراج بعرقلة هذا المشروع .

وقال الشح إنه لم يعد هناك مايسمى بحكومة توافقية وإن المجلس الرئاسي أصبح ملخصاً في شخص السراح فقط قائلاً إن من يوقع القرارات دون العودة لباقي أعضاء المجلس الرئاسي هو السراج فقط .

من جانبه قال المستشار العسكري لمليشيات حكومة الوفاق “عادل عبد الكافي” إن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت على المعركة الجوية في العاصمة مطالباً بتحييد مهبط الوطية عبر قصفه وتدميره من قبل مليشيات حكومة الوفاق وكذلك شن هجوم على مدينة ترهونة التي تدعم الجيش.

وطالب “عبد الكافي ” جلب مزيد من الدعم العسكري إلى المليشيات في طرابلس لما اعتبره خطر حقيقي من دخول قوات الجيش إلى وسط العاصمة إذا استمرت المعارك على نفس الوتيرة .

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