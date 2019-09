اتفاق ليبي تونسي على تسهيل حركة المسافرين

المتوسط

اتفق كل من الجانبين الليبي والتونسي على تسهيل حركة المسافرين وتذليل الصعاب ومعرفة أسباب الازدحام وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

عقد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب التابع لحكومة الوفاق العميد جمعه حاجي غريبه اجتماعا مشتركا ضم كل من ممثل الجانب التونسي، محافظ المنفذ وعدد من مدراء الإدارات، وممثل الجانب الليبي، رئيس مركز الجمارك بالمنفذ ، و رئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي كانت سبباً في الازدحام والبطيء في انسياب حركة المسافرين لساعات طويلة وأيام كتسجيل المركبات الآلية والماسح الضوئي

كما قام رئيس المصلحة بمناقشة عدة أمور فنية ولعل أهمها تشابه الأسماء بالمنظومة وتسجيل أرقام المركبات الآلية على جواز السفر.

وعلى هامش الاجتماع قام السادة المسؤولون بإجراء جولة ميدانية والاستماع لآراء المسافرين.

وفي ختام الاجتماع (الذي وصف بالإيجابي) تم الاتفاق على تسهيل حركة المسافرين بصورة اعتيادية ومنظمة.

