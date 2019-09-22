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المجلس الأعلى لقبيلة العواكلة يجدّد تأييده لعمليّات الجيش اللّيبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 22 سبتمبر 2019 (وال)_ جدّد المجلس الأعلى لقبيلة العواكلة في بيان أصدره أثناء اجتماع له في مدينة درنة، استمرار دعمه لقوّات الجيش اللّيبي في عملياتها العسكرية، ضد المجموعات الإرهابيّة بالعاصمة .

و أكّد الحضور على دعم البرلمان الشرعي، برئاسة فخامة المستشار عقيلة صالح قويدر , و الحكومة الليببة المؤقتة برئاسة دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني، ومواكبة الغايات الاستراتيجية؛ لتحقيق آمال الليبين في كافّة ليبيا .

و أعلن الحضور رفضهم التّدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، من قبل بعض الدّول التي تستهدف النيل من عناصر الجيش الليبي،وخلق زعزعة  في البلاد , و أثنوا على مواقف قبائل المنطقة الغربية و الجنوبية .

كما أكدوا على استعداد أبناء قبيلة العواكلة، تقديم مزيد من التّضحيات حتى تعلن ليبيا بلدا خاليا من مجموعات إرهابية . (وال_درنة) ب ع / ف و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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