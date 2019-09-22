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مندوب الصحة العالمية يتفقد مرافق بلديتي الابرق والقيقب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
تفقد مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الحلافي المرافق الصحية ببلديات الأبرق والقيقب.
وتفقد الحلافي عيادة السكر وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات ومستشفى الأبرق القروي والمراكز الصحية في فروع البلدية إضافة إلى إدارة الخدمات الصحية بالقيقب والمستشفى القروي
واطلع على الاحتايجات التقنية التي من شأنها أن تسهم في تقييم الأداء وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين
وأكد الحلافي على سعي المنظمة للرفع من مستوى الخدمات للمواطنين في كافة ربوع ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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