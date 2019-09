مندوب الصحة العالمية يتفقد مرافق بلديتي الابرق والقيقب

المتوسط

تفقد مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الحلافي المرافق الصحية ببلديات الأبرق والقيقب.

وتفقد الحلافي عيادة السكر وعيادة رعاية الأمومة والتطعيمات ومستشفى الأبرق القروي والمراكز الصحية في فروع البلدية إضافة إلى إدارة الخدمات الصحية بالقيقب والمستشفى القروي

واطلع على الاحتايجات التقنية التي من شأنها أن تسهم في تقييم الأداء وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد الحلافي على سعي المنظمة للرفع من مستوى الخدمات للمواطنين في كافة ربوع ليبيا.

