كاجمان يدعو إلى تنفيذ المشاريع العاجلة في بلديات الجنوب

دعا النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان إلى ضرورة وضع خطة للانتهاء من تنفيذ المشروعات العاجلة في بلديات الجنوب.

واجتمع كاجمان مع عمداء بلديات الجنوب؛ لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية، ومتابعة تنفيذ المشروعات فيها، السبت، في ديوان رئاسة الوزراء، بحضور عمداء بلديات كل من وادي البوانيس وإدري الشاطئ والشويرف وبنت بيه والغريفة ووادي عتبة وغدامس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات أوباري براك الشاطئ والقرضة الشاطئ والشرقية، أمس السبت، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الورزاء على موقع «فيسبوك».

كاجمان رحب في مستهل اللقاء، بـ«العمداء المنتخبين»، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم على الوجه المطلوب، داعيًا إياهم إلى «توحيد الجهود لتنفيذ خطة الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع الحكومات الموازية»، بحسب تعبيره.

الاجتماع تناول القرار رقم 430 لسنة 2019م، بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب، والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعانيها المنطقة. وتم الاتفاق على أن يعقد عمداء بلديات الجنوب، اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق ووضع خطة لتنفيذ المشاريع العاجلة.

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