المحجوب: حكومة الوفاق تدعم في الجنوب مقاتلين إرهابيين مطلوبين دولياً ومهربي البشر

ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب على أن الضربات الجوية لسلاح الجو استمرت على مواقع وتجمعات الميليشيات بشدة في محور الخلاطات جنوب العاصمة.

المحجوب علق في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت على الأحداث الأخيرة في مدينة مرزق قائلاً :” إن ما تسمى قوة حماية الجنوب هي بقايا التنظيمات الإرهابية المعروفة على رأسها القاعدة وتنظيم المغرب العربي وبوكو حرام”.

ولفت إلى أن الاستهداف الذي طال الإرهابيين في مرزق دليل على أن حكومة الوفاق تتبنى مقاتلين إرهابيين مطلوبين دولياً ومهربي البشر في صفوفها.

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