نداء أخير من عمليات الكرامة لعناصر الوفاق “لن تنفعكم تركيا ولا تنظيم الإخوان”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، مقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، في ضربتين جويتين نفذهما سلاح الجو التابع للجيش الوطني على مواقع تابعة للوفاق بمحيط طرابلس .

وأوضح المركز، في بيان له أن طيران الجيش الوطني، استهدف تمركزا لقوات الوفاق في محور الخلاطات بطريق المطار، وتمركزا آخر شمال معسكر اليرموك.

وتابع البيان، محذرا القوات التابعة للوفاق : “حذرناكم وأعطيناكم الفرص، ولكن لم تستمعوا فانتظروا الأسوأ إن لم تلتزموا بما حذرناكم منه، لن تنفعكم تركيا ولا تنظيم الإخوان الإرهابي”، حسب البيان .

وكان مصدر مطلع أكد السبت أن القوات المسلحة تمكنت من إحراز تقدمات كبيرة في عدد من محاور طرابلس وتكبدت قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأفاد المصدر أن آمر مليشيا “كتيبة الموت” في مصراتة محمد محمود الرايس قتل اليوم خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في محور اليرموك – طرابلس، موضحًا أن الرايس من مواليد 1979 ومن مدينة مصراتة.

وأكد المصدر أن المدعو لطفي عمران السيوي قائد خدمي بالحركة الكشفية مصراتة من مواليد 1972 ومن سكان منطقة الرويسات في مدينة مصراتة والمنظوي إلى صفوف قوات الوفاق منذ أبريل الماضي قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن المدعو فوزي محمد السوري من مواليد 1999 من مدينة صرمان قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

وأوضح المصدر أن عبدالرزاق ميلاد الزاوي من مدينة الزاوية والتابع لمليشيا “مجلس عسكري ثوار الزاوية” مواليد 1989 قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

وقال أيضًا إن لمطلوب في عدة قضايا جنائية والقيادي الميداني بمليشيا “مكتب الأمن المركزي – أبوسليم” المدعو علي شناك من ليد 1988 ومن سكان مدينة طرابلس قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات.

وأشار إلى أن مقتل إبراهيم القاووق الطالب في كلية التربية وحارس مرمى الفريق الأول ” السويحلي ” من مواليد 1998 ومن سكان مدينة مصراتة والمنضم إلى صفوف قوات الوفاق منذ 4 أبريل الماضي نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

وأفاد المصدر أن مصطفي خليفة الأشلم الشهير “طبنجة” مواليد 1996 ومن مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “كتيبة الموت” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك – طرابلس.

وأضاف أن المدعو عبدالمنعم محمد حنيش المصراتي من مواليد 1987 ومن مدينة مصراتة قتل أيضًا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن المدعو عبدالمهيمن محمد الشريف الشهير”أعبيد” من مواليد 1993 ومن مدينة مصراتة قتل كذلك نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس.

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