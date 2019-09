المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي تقدم الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة بمحور العزيزية.

وأكدت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تمكن قوات الجيش من السيطرة على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات لمليشيات الوفاق التي تراجعت أمام كثافة نيران وحداتنا المسلحة .

