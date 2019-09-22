قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا نتائج اشتباكات طرابلس

أكد الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن محاور القتال في العاصمة طرابلس تشهد اليوم الاحد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة اندلعت أمس السبت.

وقال المجعي إن محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد حالة هدوء باستثناء محور العزيزية الذي يشهد مناوشات متقطعة بالمدفعية بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وما وصفها بقوات “حفتر”.

وأوضح المجعي أن “اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس السبت في محور اليرموك والخلة بعد أن حاولت قوات حفتر التقدم صوب معسكر اليرموك إلا أن قوات الوفاق تصدت لها وسيطرت أيضا على معسكر الصواريخ الذي كان يتبع قوات حفتر في منطقة الخلة” على حد تعبيره.

ولفت المجعي إلى أن اشتباكات أمس السبت أدت إلى سقوط 11 قتيل و 20 جريح.

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