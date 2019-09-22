زوبية: حفتر عسكري يقتل ويدمر.. والسراج يسترد الجماهيرية بضحكة ولعبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سخر مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة، جمال زوبية، ممن اعتبره يدير المشهد الليبي، الذي اختار عسكري صعلوك، بحسب وصفه، في إشارة إلى خليفة حفتر، يقتل ويدمر، مؤكداً مقاومتهم له.

زوبية قال – في تدوينة له على حسابه بفيسبوك – إن من يدير المشهد الليبي اختار بعد ذلك، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي “قاب قوسين أو أدنى من إعلان استرداد كل مواقع الجماهيرية، بضحكة ولعبة”، بحسب تعبيره.

يذكر القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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