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زوبية: حفتر عسكري يقتل ويدمر.. والسراج يسترد الجماهيرية بضحكة ولعبة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

سخر مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة، جمال زوبية، ممن اعتبره يدير المشهد الليبي، الذي اختار عسكري صعلوك، بحسب وصفه، في إشارة إلى خليفة حفتر، يقتل ويدمر، مؤكداً مقاومتهم له.

زوبية قال –  في تدوينة له على حسابه بفيسبوك – إن من يدير المشهد الليبي اختار بعد ذلك، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي “قاب قوسين أو أدنى من إعلان استرداد كل مواقع الجماهيرية، بضحكة ولعبة”، بحسب تعبيره.

يذكر القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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تعليقات

  • . واصخ انك انت صعلوك ومنيوك ومببون وتيس ومهبول واخوانى غبى جدا ومخك مسكر ووضعوا مكانه صرصار صغير لهذا نرى هذا الهزيان فالكل يعرف يا خرفان ان التدمير وسفك الدماء من صفات الخوان فى مل مكان بينما القائد المنتصر بالله المشير خليفة حفتر هو من خلص بنغازى ودرنة والجنوب من الدمار واعاد تعميرها والان يخلص طرابلس من كلاب النار الاشرار الرافضين لكم باعتراف احد اعيان مصراطة الذى اعلن رفض شباب طرابلس قتال الجيش الوطنى ومساعدة مليشيات مصراطة وتوعدهم بالدمار عرفت ياحمار من المسئول عن الدمار واحد بغل مصراتى اما انت فصرصار حقير تعمل لحساب قطرائيل اتفوا عليمى يازوبة مخ امك مقلوبة

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  • اعطى زوبة زقة ورأس زبى ما تقولشى لئه واضح ان انتصارت الجيش الوطنى وسحق المليشيات والحثث هلبة فى المستشفيات افقدت الخوان عقولهم ومن هبلهم يتصوروا ان حفتر وحده هو العقبة فى طريق مخططهم الارهابى لصالح قطرائيل ونسى هذا المعتوه ان ليبيا بها ستة مليون حفتر واكثر حفارة بن شداد ياهبلة يازوبة مخك مقلوية من اكل المبكبكة بلحم الكلاب

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