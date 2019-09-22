كاجمان يبحث مع عمداء البلديات تنفيذ مشروعات في الجنوب

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اجتماعًا مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنهحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عمداء بلديات كل من وادي البوانيس، وأدري الشاطئ، والشويرف، وبنت بية، والغريفة، ووادي عتبة، وغدامس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات أوباري، براك الشاطئ، والقرضة الشاطئ، والشرقية.

ودعا كاجمان عمداء البلديات المجتمعين، إلى توحيد الجهود لتنفيذ خطة حكومة الوفاق، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع ما وصفها بالحكومات الموازية.

وتناول الاجتماع، القرار رقم 430 لسنة 2019م، بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب، والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعاني منها المنطقةواتفق المجتمعون على أن يعقدعمداء بلديات الجنوب، اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق والمختنقات ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المستعجلة.

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