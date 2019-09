كاجمان يلتقي عمداء من بلديات الجنوب

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني النائب “عبدالسلام كاجمان”، يوم أمس، السبت، اجتماعًا مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عمداء بلديات كل من وادي البوانيس، وأدري الشاطئ، والشويرف، وبنت بية، والغريفة، ووادي عتبة، وغدامس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات أوباري، براك الشاطئ، والقرضة الشاطئ، والشرقية.

ورحب النائب “كاجمان في مستهل اللقاء، بالعمداء المنتخبين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم على الوجه المطلوب.

ودعا النائب “كاجمان”، المجتمعين، إلى توحيد الجهود لتنفيذ خطة حكومة الوفاق، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع الحكومات الموازية.

وتناول الاجتماع، القرار رقم 430 لسنة 2019م، بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب، والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعاني منها المنطقة.

وتم الاتفاق على عقد عمداء بلديات الجنوب، اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق والمختنقات ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المستعجلة.

