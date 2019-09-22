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“كشافة تراغن” يُطلقون حملة ترفيهية لنازحي مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت لجنة خدمة وتنمية المجتمع في فوج تراغن للكشافة والمرشدات حملتها الترفيهية داخل مركز الإيواء رقم واحد للأسر النازحة من مرزق إلى تراغن.

وتهدف الحملة للرفع من الروح المعنوية للأسر النازحة والخروج بالأطفال من الآثار النفسية للحرب التي تسببت في نزوح عائلاتهم من مرزق.

عدد من الألعاب الكشفية والأغاني تم إعدادها من قبل اللجنة المنظمة لتكون ضمن البرنامج العام للحملة للعودة بالأطفال إلى الأجواء الخاصة بهم من لعب ومرح واستثمار الوقت بما يتناسب وبراءتهم وهذه المرحلة العمرية من حياتهم.

وتركت الحملة انطباعا إيجابياً ظهر على الأطفال وارتياح الأسر نحو الجهود التي يتم بذلها من عدد من الجهات في تراغن لتوفير الدعم النفسي لهم ولأطفالهم.

الحملة وبحسب رأي القائمين عليها ستستمر بين الحين والآخر إلى أن تتحقق العودة للأسر وأطفالها إلى مرزق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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