منتقدًا إياه لكثرة نزهاته وسفرياته .. عبد العزيز: هناك فرق كبير بين “بوسهمين” و”السراج”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لكثرة سفرياته، تارة لحضور لقاءات ومؤتمرات، وتارة أخرى للتنزه والاستجمام، في ظل اشتداد المعارك على تخوم طرابلس .

وقارن عبد العزيز، بين ما يفعله السراج حاليًا، وما فعله رئيس المؤتمر الوطني العام سابقًا، نوري بوسهمين، مذكرًا بواقعة كان شاهدا عليها؛ حيث كان يستعد الأخير إلى مغادرة ليبيا لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة ليبيا هناك، لكن أثناء جلسة المؤتمر الاعتيادية اتصل عضو المؤتمر عن جنزور ورئيس كتلة تحالف القوى الوطنية آنذاك، علي السويح، ببوسهمين وطلب منه الحضور إلى المدينة لأن الوضع محتقن نتيجة اغتيال أحد الثوار والتمثيل بجثته.

وأوضح عبد العزيز، أن السويح ألح في طلبه؛ لأن حضور بوسهمين سيهدأ من الوضع، ليستأذن الأخير من أعضاء المؤتمر، ويتوجه إلى جنزور، متابعًا: “في الأثناء اتصل إبراهيم الدباشي من نيويورك وطلب من الرئيس تحديد موعد المغادرة في اليوم التالي، وأن كل شيء على ما يرام، والبعثة في انتظاره، وأنهم أعدوا ونسقوا كل الأمور كما ينبغي، وأن جناحه الرئاسي جاهز والذي بلغت كلفته 60 ألف دولار؛ نتيجة ارتفاع حجوزات الفنادق في فترة انعقاد الجمعية العامة، ومباشرة رد الرئيس بوسهمين بأنه لن يسافر خاصة أن الوضع في جنزور مضطرب وكلفة السفر مرتفعة” .

وأثنى عبد العزيز بموقف “بوسهمين”، الذي قال إنه يعتبر ضمن عدة مواقف يشهد لها كثيرون، في حين انتقد مواقف السراج، الذي يسافر إلى لندن ونيويورك وروما وباريس وغيرها، رغم أن الحرب على بعد كيلومترات من مكتبه، قائلا: “هناك فرق بين من جاء من رحم فبراير ومن جاء لتصفية فبراير” .

وكان السراج وصل لندن الأربعاء الماضي، قادما من روما على متن طائرة خاصة تابعة لشركة المتحدة للطيران من طرابلس في زيارة عمل إلى إيطاليا، ثم إلى بريطانيا لقضاء إجازة مع الأسرة قبل أن يغادرهم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعد الوقوف على منصة الجمعية “حلم حياته”، وفقا لعبد العزيز.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها السراج موجة سخرية وغضب، بسبب كثرة سفرياته وتنزهاته، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للسراج وهو يخرج من أحد محلات الشوكلاتة الفاخرة بضاحية “النايسبريدج” اللندنية، حيث يقضى عطلة عيد الأضحى، حاملا كيسا ورقيا أسود اللون ويتابع سيره عبر الشارع المكتظ بالمارة بكل أريحية وطمأنينة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أحالت ملف يدين “عبد العزيز” المقيم في مالطا للقضاء لاعترافه صراحة بمساهمته بارتكاب وقائع جنائية موثقة لديكم ولدى الجهات الأمنية عن طريق الدعم المباشر للتنظيمات المصنفة إرهابية محلياً ودولياً، وذلك وفق الأسانيد القانونية والأدلة المرفقة بالملف .

وأوضحت الداخلية أن “الأخير” ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية معترفا بإرادته وكامل أهليته صراحة وبعبارات مباشرة بالمساهمة الفعلية مع الجناة الأصليين بالدعم اللوجستي عن طريق جرافات من غرب البلاد تحمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وغيرها لتنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى درنة وبنغازي.

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