الإعلام الحربي: انهيار دفاعات الوفاق في محور العزيزية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي انهيار خطوط دفاع قوات الوفاق في محور العزيزية بالعاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن القوات المسلحةتتقدم بـمحور العزيزية، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء من سلاح الجو مما تسبب في ارتباك وانهيار خطوط دفاع قوات الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربيأن الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة تحرز تقدما في محور العزيزية بعد أن سيطرت على مراصد ونقاط جديدة ودمرت عدد من الآليات والعربات التابعة لقوات الوفاق التي تراجعت أمام كثافة نيران وحدات الجيش.

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