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بلدي سرت تهدد أصحاب المخابز لهذا السبب  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

طالب بلدية سرت من أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المتواصلة التي عقدها عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت ابراهيم امليطان ومسؤولي مراقبة الاقتصاد والمخابز وجهاز الحرس البلدى سرت والمتعلقة ببيع رغيف الخبز ليكون وزن رغيف الخبز 120 جرام والبيع 5 ارغفة بثمن دينار اعتبارا من غدا الاتنين الموافق 23 سبتمبر الجارى

وقالت البلدية إنه في حالة المخالفة سيتم اتخاد الإجراءات القانونية التي تصل الى سحب الترخيص.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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