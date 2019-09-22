وزارة العمل بالحكومة المؤقتة تحيل بيانات قرابة 50 ألف موظف إلى وزارة المالية

أحالت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، بيانات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء إلى وزارة المالية، بعد استلام بياناتهم من مكاتب العمل بالبلديات، بعدد إجمالي بلغ تسعة وأربعين ألفا، وخمسمئة واثنين وخمسين موظفا.

وأوضحت وزارة العمل أن هذه البيانات تخص الموظفين المشمولين بالقرارات أرقام ثلاثة وستين، ومئة واثنين وثمانين، لسنة ألفين وخمس عشرة، والقرارات أرقام ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، وأربعمئة وتسعة، لسنة ألفين وثماني عشرة، مشيرة إلى أن القرار رقم مئة واثنين وثمانين لسنة ألفين وثماني عشرة الخاص ببلدية الساحل لايزال تحت الإنجاز، وستتم إحالته فور إتمام الإجراءات .

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