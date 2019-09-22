الحكومة المؤقتة تُخصص 2 مليون دينار لمشاريع في اجدابيا

العنوان_إجدابيا

أعلنت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، أمس السبت، موافقتها على تخصيص 2 مليون دينار تقريبًا لصالح عدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية داخل مدينة اجدابيا.

وقررت رئاسة الوزراء بالحكومة عبر وزارة المالية والتخطيط تسييل المبلغ الخاص بأربعة مشاريع إلى هيئة الأسكان والمرافق لتغطية قيمة العقود التي تستهدف تحسين البنية التحتية.

ووفق القرار، ستقوم وزارة المالية بخصم المبلغ من خلال الإعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة المؤقتة تخصيص 159 مليون دينار لغرض تنفيذ مشروع جزء من شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعاجلة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدة سلوق.

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