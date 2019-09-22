كاجمان يطالب عمداء بلديات الجنوب إيقاف التعامل مع الحكومة المؤقتة

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان العضو المستقيل من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت اجتماعًا مع عدد من عمداء الجنوب لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية.

كاجمان دعا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق المجتمعين إلى توحيد الجهود لتنفيذ خطة الحكومة التي وصفها كادمان بـ”الحكومة الشرعية الوحيدة” وإيقاف التعامل مع ما وصفها بـ” الحكومات الموازية” (الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب).

ورحب كاجمان بالعمداء ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم على الوجه المطلوب.

وتناول الاجتماع القرار رقم 430 للعام الحالي بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعاني منها المنطقة.

وأتفق المجتمعون على عقد عمداء بلديات الجنوب اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق والمختنقات ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المستعجلة.

هذا وحضر الإجتماع عمداء البلديات التابعين للوفاق عن كل من :”وادي البوانيس، أدري الشاطئ، الشويرف، بنت بية، الغريفة، وادي عتبة، غدامس” بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات :”أوباري، براك الشاطئ،القرضة الشاطئ،الشرقية”.

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