بعد عملياتها الجوية الدقيقة .. تقدمات كبيرة لقوات الجيش في كافة محاور القتال  

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بقوات الجيش الوطني تقدم وحدات الجيش صباح اليوم الأحد بـمحور العزيزية، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة للقوات مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو .

الشعبة أوضحت على حسابها الخاص على فيسبوك أن العمليات العسكرية سببت ارتباك وانهيار في خطوط دفاع قوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

وتابعت الشعبة أن قوات الجيش تخوض الآن معارك طاحنة بجنوب العاصمة بمحور عين زارة و السبيعة، مؤكدة تقدم قوات الجيش باتجاه منطقة بئر علاق .

كما استهدفت وحدات الجيش التابعة للكتيبة 128، وكتيبة طارق بن زياد واللواء التاسع، ست آليات لقوات الوفاق بمحور وادي الربيع .

وكان المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، أعلن مقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، في ضربتين جويتين نفذهما سلاح الجو التابع للجيش الوطني على مواقع تابعة للوفاق بمحيط طرابلس .

وأوضح المركز، في بيان له أن طيران الجيش الوطني، استهدف تمركزا لقوات الوفاق في محور الخلاطات بطريق المطار، وتمركزا آخر شمال معسكر اليرموك.

وتابع البيان، محذرا القوات التابعة للوفاق : “حذرناكم وأعطيناكم الفرص، ولكن لم تستمعوا فانتظروا الأسوأ إن لم تلتزموا بما حذرناكم منه، لن تنفعكم تركيا ولا تنظيم الإخوان الإرهابي”، حسب البيان .

وطالب عدد من قادة حكومة الوفاق، المجلس الرئاسي بضرورة وضع حدٍّ لقاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني، بعد سلسلة ضربات جوية نفّذها سلاح الجو ضد تمركزات معسكر الوفاق، خلال الأيام الماضية، وأدّت إلى خسائر فادحة أربكت صفوف المجموعات المسلحة.

وكشفت معارك الجيش ضد المجموعات المسلحة، في اليومين الماضين، التراجع الكبير في معسكر الوفاق، بعد الضربات القوية التي تلقّاها من وحدات الجيش الوطني. وهو الأمر الذي دعا البعض المناهض للجيش الوطني، بضرورة أن يضع ضباط الوفاق وسائل تردع القاعدة من تنفيذ عملياتها الدقيقة، على مواقع قوات الوفاق جنوب العاصمة.

ولعِبت قاعدة الوطية الجوية، دورًا هامًا في معارك الجيش، منذ بدء عمليات الجيش في أبريل الماضي، وغيّرت التكتيك العسكري لصالح وحدات الجيش، بواسطة عملياتها الجوية الدقيقة، التي أصبحت بشكل مُكثّف منذ فترة.

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