دورة تدريبية حول  «النظم الحديثة في الأرشفة الإلكترونية»

انطلقت اليوم الأحد دورة تدريبية بعنوان “النظم الحديثة في الأرشفة الإلكترونية” والتي يشارك فيها عدد من موظفي المصلحة والتابعين لإدارات كلا من: إدارة الشؤون المالية، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة التخطيط وإدارة التشغيل والتسهيلات، حيث تستمر لمدة (5) أيام متتالية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين بأهمية الملفات وأرشفتها والتعريف كذلك بالأساليب العلمية الحديثة في مجال الحفظ والأرشفة الإلكترونية، حيث تعتبر الأرشفة الإلكترونية من أهم التقنيات الحديثة التي تساعد المؤسسات في مواجهة متطلبات البحث وإدارة المعلومات واختصار الوقت والجهد والحد من استهلاك موارد المؤسسة ومخاطر تلف الأوراق وضياعها، الأمر الذي يساهم في الرفع من جودة العمل.

