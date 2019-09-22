هواوي تضخ استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير برمجيات الحوسبة

خصصت شركة هواوي استثمارات بقيمة 1,5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في برنامج “تمكين المطورين 2.0″، الذي يهدف إلى إقامة شراكة مع مؤسسات ومطورين لبناء نظام بيئي للحوسبة، حسب ما أعلنت الشركة خلال مؤتمر “هواوي كونكت 2019” في شنغهاي.

وكشفت الشركة خلال الحدث عن مجموعة أدوات “كونبنج” للمطورين ومنصة التطوير “موديل آرتس 2.0 للذكاء الاصطناعي” لتطوير البرمجيات عبر منصات الحوسبة “كونبنج” ومعالج “أسيند” للذكاء الصناعي التابع لهواوي.

وتشمل مساهمة الشركة على مستوى العالم 21 مختبراً مفتوحاً (OpenLab) وإنشاء مجتمعات للمطورين وتنظيم مسابقات لهم وتقديم شهادات للمواهب، وتمتلك الشركة حالياً 1.3 مليون مطور مسجل لديها وتتعاون مع أكثر من 14000 مؤسسة تطوير لابتكار المنتجات والحلول التي تقدم قيمة للعملاء.

وتدعم مجموعة أدوات «كونبنج» للمطورين نقل البرامج وتطويرها على منصة الحوسبة “كونبنج” التابعة لهواوي.

وقال سيواي تشانغ، رئيس منظومة “تايشان” و”أطلس” التابعة لهواوي، عن النظام البيئي “كونبنج” “إنه يتطور سريعاً، في الأشهر التسعة الماضية، ومن خلال عملنا مع شركائنا، نقلنا أكثر من 3000 تطبيق مشهور إلى النظام البيئي كونبنج.

ما يمنح كفاءة لا تضاهى في كل سطر من سطور التعليمات البرمجية».

وتساعد المنظومة على تسريع التحول الرقمي لأنها توفر التجانس بين الأجهزة والحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية، ما يلغي الحدود بين مراكز البيانات، والأطراف، والأجهزة من خلال بناء منصة حوسبة موحدة للمطورين، فيما تم تصميم الحوسبة متعددة النواة والتزامن العالي من أجل البيانات الضخمة، والتخزين الموزع، وسيناريوهات قواعد البيانات.

وتعزز هذه المنظومة التحول نحو هندسة تكنولوجيا المعلومات الموزعة، كما يمكن توسيع تكامل «كونبنج» و«أسيند» ليشمل حوسبة الذكاء الصناعي من أجل التقنيات الجديدة مثل تقنيات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الصناعي والقيادة الذاتية.

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