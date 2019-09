الأعلى لقبيلة العواكلة يجدّد دعمه للجيش الليبي ضد الإرهاب

جدّد المجلس الأعلى لقبيلة العواكلة في بيان أصدره أثناء اجتماع له في مدينة درنة، استمرار دعمه لقوّات الجيش اللّيبي في عملياتها العسكرية، ضد المجموعات الإرهابيّة بالعاصمة .

و أكّد الحضور على دعم البرلمان الشرعي، برئاسة المستشار عقيلة صالح قويدر , و الحكومة الليببة المؤقتة برئاسة دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني، ومواكبة الغايات الاستراتيجية؛ لتحقيق آمال الليبين في كافّة ليبيا .

و أعلن الحضور رفضهم التّدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، من قبل بعض الدّول التي تستهدف النيل من عناصر الجيش الليبي، وخلق زعزعة في البلاد , و أثنوا على مواقف قبائل المنطقة الغربية و الجنوبية .

كما أكدوا على استعداد أبناء قبيلة العواكلة، تقديم مزيد من التّضحيات حتى تعلن ليبيا بلدا خاليا من مجموعات الإرهاب والتطرف.

