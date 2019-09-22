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«الطاهر» يستقبل مدير المعهد الجمهوري الأمريكي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

استقبل وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة هشام الورفلي مدير عام المعهد الجمهوري الأمريكي الدولي و مرافقيه

حيث قام هشام الورفلي بتسليم النسخة الرسمية لدليل الحكم المحلي في ليبيا : الطريق إلي التنمية و الحكم الرشيد الي الدكتور ميلاد الطاهر و الذي يهدف إلى الاستجابة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين للحصول علي إرشادات حول تعدد الأدوات و الأساليب المستخدمة لتطبيق و قياس و تقييم و مراجعة الحكم علي المستوي المحلي.

وساهم في إعداد هذا العمل و صياغته و الإشراف عليه نخبة من الشخصيات و الكوادر و الخبراء المحليين و يجمع الدليل بين مناقشة القضايا النظرية المفاهمية المتعلقة بالحكم المحلي مع مراجعة الماضي و الحاضر و ربطها بالمستقبل و يتكون الدليل من ستة فصول وهي اللامركزية و الحكم المحلي ، حوكمة الإدارة المحلية ، المالية البلدية ، المشاركة السياسية ، التخطيط المحلي المتكامل، التنمية المحلية و البلدية التنموية .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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