«الخليج العربي للنفط»: توفير 30 مقطورة سكنية لمستخدمي الشركة

أفاد خليفة شوايل مدير إدارة الخدمات بشركة الخليج العربي للنفط، في تصريح خاص لقسم الإعلام بالشركة بأنه “سعياً من لجنة إدارة الشركة لحل مشكلة السكن بالحقول النفطية، وبناء على تعليمات أشرف العبار عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والخدمات والنقل؛ قامت إدارة الخدمات بتوفير 30 مقطورة سكنية مزدوجة (15 مقطورة سكنية بحقل السرير، و15 مقطورة سكنية لحقل مسلة) للمساهمة في توفير السكن اللازم للمستخدمين، ولتوفير مناخ يساعد على العمل والإنتاج.

وأضاف شوايل أن كل مقطورة تحتوي على غرفتي نوم مجهزة ومكيف وشاشة، ويجري العمل الآن بحقل السرير على إنشاء القواعد الخرسانية ومنظومة التصريف وخطوط إمداد المياه وكوابل الكهرباء ومد كوابل الاتصالات، وستكون جاهزة في غضون عشر أيام، أما بالنسبة إلى حقل مسلة فإنه سيتم الشروع في إنشاء القواعد الخرسانية خلال الأسبوع الجاري، لتصل المقطورات بعد ذلك في غضون أسبوع”.

