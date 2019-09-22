المعهد الجمهوري الأمريكي يسلم الوفاق دليل الحكم المحلي في ليبيا

استقبل وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر اليوم الاحد بمقر الوزارة مدير عام المعهد الجمهوري الامريكي الدولي هشام الورفلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن مدير عام المعهد الجمهوري الامريكي الدولي قام بتسليم وزير الحكم المحلي النسخة الرسمية لدليل الحكم المحلي في ليبيا (الطريق إلى التنمية والحكم الرشيد) والذي يهدف إلى الاستجابة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين للحصول على إرشادات حول تعدد الأدوات والأساليب المستخدمة لتطبيق وقياس وتقييم ومراجعة الحكم على المستوي المحلي.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أنه ساهم في إعداد الدليل نخبة من الشخصيات والكوادر والخبراء المحليين مبينة أنه يجمع بين مناقشة القضايا النظرية المفاهمية المتعلقة بالحكم المحلي ومراجعة الماضي والحاضر وربطهما بالمستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يتألف من 6 فصول وهي اللامركزية، والحكم المحلي، حوكمة الادارة المحلية، المالية البلدية، المشاركة السياسية، التخطيط المحلي المتكامل، التنمية المحلية و البلدية التنموية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا