رصد تحرّكات مشبوهة قرب الأودية بجنوب درنة

بدأت أعين الإرهاب تطل عبر الأودية جنوب درنة، وثمة تحركات رصدت قيل إنها لخلايا إرهابية تحاول أن تتصيد أنصاف الفرص لتعبث بأمن المدينة وأهلها، كما عبثت بهم لسنوات.

هذه المعلومات التي رصدتها أجهزة درنة الأمنية تأتي بعد تحسن ملحوظ شهده الوضع الأمني داخل المدينة، حيث اختفت المظاهر المسلحة عقب انتهاء العملية العسكرية التي اجتثت الإرهاب من أعماقه، إلا أن الخطر لم يزل تماما عن المدينة.

ولعل بعض التفجيرات التي حدثت في شهر رمضان المنصرم خير دليل على عمليات الذئاب المنفردة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية على مراكز الأمن ومعسكرات الجيش داخل درنة، انتقاما لرفاقهم في الإرهاب الذين قضوا على أيدي وحدات الجيش الوطني.

ولعل التحرك السريع والاستجابة الفعالة من قبل الأجهزة الأمنية لهذه التحذيرات قد تنقذ أرواحا ستهدر من قبل الإرهابيين، لكن إن تركت للحظ فليس للمدينة وأهلها حظ جيد مع الجماعات الإرهابية، والشواهد كثيرة.

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