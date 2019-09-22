بعد عودته للعمل.. مركز سبها الطبي يدعوا المواطنين للتعاون مع رجال الأمن

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي محمد قرين إن العناصر الطبية و الطبية المساعدة في المركز تعرضوا لاعتداءات متكررة داخل المركز من قبل المواطنين.

قرين أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه قبل أسبوعين قام أحد المواطنين بالتهجم على طبيبة داخل قسم الأطفال مع العلم أنها قامت بالدور المطلوب منها وقدمت الرعاية الصحية للمريض مما دفع الأطباء لإتخاذ إجراء حازم و الإضراب عن العمل بسبب التهجم و الاعتداءات المتكررة.

ونوّه إلى أنه بعد مرور أسبوعين على الإضراب تم تشكيل قوة مشتركة ما بين الجيش و مديرية الأمن لتأمين مداخل المركز بالكامل وأبواب الأقسام الداخلية وتحديد موعد للزيارة للمواطنين كما تم صرف بطاقات للمرافقين المقيمين داخل المركز مع المرضى.

وأوضح أن سير العمل داخل المركز ممتاز جداً مما سيمكن الأطباء من تقديم الخدمات للمرضى على أكمل وجه، معتبراً أن المركز هو الوحيد الذي يخدم المنطقة الجنوبية لذلك على المواطنين التعاون مع القوة الأمنية.

كما تابع مضيفاً:”أول مشكلة تواجه المركز هي مشكلة الأمن إذا توفر الأمن يكون الأطباء في مناوباتهم دائماً تحدث المشاكل في المناوبات الليلية فإذا توفر الأمن تكون المناوبات الليلية مغطاة، الإمكانيات ممتازة و توفر لدينا جهاز رنين وأغلب الأجهزة التشغيلية موجودة في المركز لكننا نعاني من نقص في كوادر الطبية والطبية المساعدة خاصة مع انعدام عمل المستوصفات و المراكز الصحية في المنطقة مما يسبب عرقلة في العمل”.

ويرى أن الكوادر الطبية المتواجدة تستطيع السيطرة على المركز وعمل العيادات و المرافق الصحية في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية