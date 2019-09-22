أوباري.. مُبادرة من نوع آخر لإحياء يوم السلام

السلام حلم الليبيين، كلما دنوا منه قطع عليهم العنف والصراع المسلح المسار نحوه، واليوم كما يحتفل العالم بالسلام أحيت جمعية آزجر للتوعية والثقافة بأوباري يوم السلام بالتعاون مع الهلال الأحمر والكشاف.

وتهدف هذه البادرة التي جاءت على شكل عريضة تحت شعار “لنعش بسلام”، لتوقيع فكرة شباب منصة أوباري كوثيقة للسلام الطلابي.

بعد الكلمات التي أثنت على جهود سكان مدينة أوباري في الحفاظ على السلم الاجتماعي شهد الحفل تقديم قصائد شعرية معبرة عن السلام ومسرحية لإضفاء جانب من الترفيه، بعدها تم التوقيع على وثيقة السلم الطلابي لتعزيز سبل التعايش السلمي ونبذ الفرقة بين الطلاب.

عرس كبير احتضنته مدينة السلام التي لطالما نجحت في رسم ملامح السلام بالود والتآخي ونسيان الماضي الأليم بين مكونات أوباري لتكون تجربة يحتذى بها من خلال احترام الاختلاف الثقافي وتعزيز العيش المشترك الذي يضمن حرية الإنسان وحقوقه باعتباره من أساسيات تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

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