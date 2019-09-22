نشر قائمة بأسماء قتلى الوفاق من أمراء المحاور والقادة الميدانيين

نشر المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة ما قال إنها قائمة باسماء القيادات في قوات الوفاق التي تم القضاء عليها في مواجهات اليومين الماضيين بطرابلس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

علي شناك آمر محور الخلاطات

محمد الشيشة آمر كتيبة شيريخان

محمد الرايس آمر كتيبة الموت

والقادة الميدانيين

هاني الفزاني

مصطفى الاشخم

المعتصم بن نوبة

مختار بادي

سليم قشوط الناطق باسم القوة الوطنية جنزور

وأشارت الغرفة الى ارتفاع قتلى الوفاق حيث وصل الى اكثر من 90قتيل خلال اليومين الماضيين واكثر من 150جريح جراء القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة.

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