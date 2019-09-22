اللواء 106 يعلن التقدم في محور العزيزية والسيطرة على مراصد ونقاط جديدة

أخبار ليبيا24

أعلن اللواء 106 مجحفل اليوم الأحد أن وحدات من اللواء تمكنت من التقدم في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد اللواء سيطرتهم على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأشار اللواء 106 مجحفل إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تراجعت أمام كثافة نيران وحدات القوات المسلحة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أعلنت تقدم الوحدات صباح اليوم الأحد بـمحور العزيزية، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة للقوات مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو .

الشعبة أوضحت على حسابها الخاص على فيسبوك أن العمليات العسكرية سببت ارتباك وانهيار في خطوط دفاع قوات الوفاق.

وتابعت الشعبة أن قوات الجيش تخوض الآن معارك طاحنة بجنوب العاصمة بمحور عين زارة و السبيعة، مؤكدة تقدم القوات المسلحة باتجاه منطقة بئر علاق .

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