قام مكتب الحرس البلدي بني وليد بجولة تفتيشية على عدة محلات للمواد الغذائية داخل نطاق البلدية.

وقال مدير مكتب الحرس البلدي أنه تم مصادرة عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتم إبلاغ أصحاب هذه المحلات بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المتعلقة بكيفة التخزين ومدة الصلاحية وعلى المواطنين التأكد من صلاحية السلعة أثناء عملية التسوق.

