أصدرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة قراراً بسحب كافة الأدوية التي تحتوي على المادة الفعّالة راني.

وأوضحت الوزارة أن هذه المادة موجودة في الأدوية :”فوار راني، زانتاك، رانتدين” وهي مادة شائبة مسرطنة في العبوات.

