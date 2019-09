منتخب تونس يلتقي نظيره الليبي في رحلة البحث عن أمم أفريقيا

يبدأ منتخب تونس رحلة البحث عن ثاني ألقابه في بطولة أفريقيا للمحليين، وذلك عندما يواجه يوم السبت بـ”ملعب رادس” نظيره الليبي في ذهاب الدور التمهيدي من المسابقة القارية التي ستقام نهائياتها عام 2020 بالكاميرون.

وسبق لـ”نسور قرطاج” أن توجوا بنسخة عام 2011، بفضل فوزهم في المباراة النهائية على المنتخب الأنجولي بنتيجة 3-0.

وكان المنذر الكبير مدرب منتخب تونس، وجه الدعوة لـ25 لاعبا للمشاركة في موقعة رادس على رأسهم معز بن شريقية وشمس الدين الذوادي وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي لاعبي الترجي، وصدام بن عزيزة ووجدي كشريدي ثنائي النجم الساحلي، وفراس شواط مهاجم الصفاقسي.

