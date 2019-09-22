الحرس البلدي طبرق يتلف 2500 كيلو جرام من الأسماك المتعفنة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى عوض زاكي اليوم الأحد إتلاف 2500 كيلو جرام من الأسماك المتعفة.

وأوضح زاكي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم رمي الأسماك في البحر لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حسب تقرير المفتش الصحي بجهاز الحرس البلدي طبرق.

وأضاف مدير مكتب الإعلام أن الكمية ضبطت عن طريق الكتيبة 104 بالتمركز الأمني لبوابة عين الغزالة غرب طبرق بمسافة 70 كيلو متر.

وأشار زاكي إلى أن الكمية ضبطت في سيارة مثلجة في طريقها إلى مدينة طبرق قادمة من مدينة بنغازي.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن عدد الصناديق بلغ 250 صندوق وكل صندوق يحوي 10 كيلو جرام وبلد المنشأ سلطنة عمان.

ولفت إلى أنه بعد أن تمت جميع الإجراءات القانونية والصحية تم إتلافها صباح اليوم ورميها في البحر بحضور عضو المجلس التسييري هاشم أمصادف وبحضور رئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق العميد صالح حمد.

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