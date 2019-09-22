الأحوال المدنية تلعن إخلائها مكتب تسجيل المواليد بـ”طبي بنغازي” وتحمل المسؤولية لمدير المركز

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، اليوم الأحد، بأنها قامت بإخلاء مكتب تسجيل المواليد بمركز بنغازي الطبي؛ وذلك بناءً على تقرير مدير المركز.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي في بيان نشر عبر صفحة المصلحة الرسمية بـ فيسبوك بأن الإدارة قامت بهذه الخطوة استجابة لتعليمات جهاز الظواهر السلبية بشأن إخلاء المكتب الوحيد للسجل نافيا بوجود مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز.

وأوضح مدير الفرع بأن افتتاح المكتب في عام 2016 جاء لتخفيف معاناة المواطن بحيث تكون كافة الأوراق والخدمات بجانب قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي.

وحمل العقيد الدرسي كامل المسؤولية لمدير مركز بنغازي الطبي في معاناة المواطن أو أي إجراءات تزيد من معاناته، مؤكدا أن مصلحة الأحوال المدنية هي مؤسسة لخدمة المواطن ولتسهيل إجراءاته وليس لتعطيله أو تزيد من مشقته ومعاناته.

وعبر مدير الفرع عن اعتذاره لكافة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها لعدم استطاعة السجل المدني تقديم خدماته لهم وذلك بعد قرار الإخلاء الصادر من جهاز الظواهر السلبية بناءً على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي.

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