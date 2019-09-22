أخبار محزنة للإرهابيين .. “الشربيني” : بنغازي تنفض عنها غبار الحرب

أخبار ليبيا 24 -متابعات

كانت مدينة بنغازي في وقت ليس ببعيد إحدى مدن الحروب في مواجهة الإرهاب الذي عاث خراباً وفساداً، لكنها تنهض الآن بهمة أبناءها وتنفض عنها غبار الحرب لتدب الحياة فيها من جديدة.

الشيف شربيني في حلقة برنامجه اليوم الأحد أثني على أهالي مدينة بنغازي خاصة، وشعب ليبيا عامة على حفاوة الاستقبال وكرمهم، خلال مشاركته في مهرجان التذوق في نسخته الثانية بمدينة بنغازي .

و يعد الشيف شربيني واحدًا من بين أهم الطهاة العرب، واشتهر من خلال برنامج «الشيف» الذي تبثه القناة الفضائية المصرية «سي بي سي سفرة»، وقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الوصفات العربية والعالمية.

وكانت فعاليات المهرجان – الذي حل به الشريبيني ضيف شرف، ويرأس لجنة التحكيم في مسابقة «الشيف» للطهاة الجدد – قد اختتمت الخميس الماضي في الرويال جاردن في منطقة بلعون، بمشاركة شركات مواد غذائية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة.

ووجه الشيف رسالة إلى العالم بأسره أن مدينة بنغازي أمنة، وتنعم بالاستقرار في ظل انتشار قوات الجيش والشرطة .

الشربيني تجول في مناطق عدة في المدينة، وحظ باستقبال كبيرة من كافة أهالي المدينة لما له من شعبية كبيرة في ليبيا .

المهرجان أعطي صورة جيدة للتعريف بالمنتجات الليبية الجديدة وعرضها على المواطن في مكان واحد، الأمر الذي له الأثر الطيب لحركة الاقتصاد المحلي .

وتأتي هذه المتغيرات الإيجابية بفضل رغبة أبناء المدينة وفعالياتها في عودة الحياة إليها وإعادة الأمن والاستقرار وبدعم من أبناء الوطن المقتدرين وأصحاب الأعمال والمال والخبرة في الداخل والخارج.

هذه المهرجانات والفعاليات، أحدث كان مستحيل تحققها في ظل سيطرة المجموعات الإرهابية على مدينة بنغازي، التنظيمات التي كانت تسعى بلا هوادة إلى تدمير المدينة وتحويلها إلى بؤرة إرهابية تفتقر إلي أقل مقومات الحياة اليومية. فلا يخفي علي أحد الأوضاع المزرية التي عانتها بنغازي في ظل سيطرة الإرهاب عليها، إلا أن سكان المدينة و قوات الجيش اتحدوا من أجل طرد الإرهابيين.

نجاح نموذج مكافحة الإرهاب في ليبيا ليبيا يعد نموذج ناجح و متفوق جداً ، حيث عادت بنغازي تدريجياً لتكون مدينة السلام و الأمن ، الأمر الذي ما كان له أن يتحقق بوجود المتطرفين في المدينة.

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