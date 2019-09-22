بيان دولي مشترك يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية النفط

أكدت دولة الإمارات والسفراء والقائمون بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، دعم المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في ليبيا.

ودعا البيان إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلا من تقسيمها، من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها.

وشدد مصدرو البيان على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بشكل حصري ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين.

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