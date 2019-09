قوات الجيش تتقدم بمحور العزيزية

المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي تقدم القوات المسلحة بـمحور العزيزية ، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي مما تسبب في إرتباك وإنهيار خطوط دفاع العدو .

كما أكدت غرفة عمليات اجدابيا تراجع عناصر مليشيات الوفاق في محور العزيزية أمام الهجوم الشرس لقوات الجيش.

وأعلنت عن تواجد تواجد بعض الأفارقة تحت كوبري الزهراء، مشيرة إلى عثور قوات الجيش على خزان وقود لطائرات مسيرة في بئر علاق.

وأضافت أن القوات المسلحة عثرت على أسلحة وذخائر مدفونة بالقرب من مدينة ودان.

وفي السداده أعلنت الغرفة عن غارة ناجحة لسلاح الجو على المنطقة.

