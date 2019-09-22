تراجع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد

المتوسطس – جلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

-دولار= 4.29.5 دينار

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.29 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.43 دينار

-اليورو =4.69 دينار

-الباوند =5.23 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.85 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.95 دينار

-100دينار ليبي =67 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =146دينار ليبي

-100دينار ليبي =378جنيه مصري

-الذهب المسبوك =157 للجرام

-الذهب الكسر عيار =154=18 للجرام.

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية