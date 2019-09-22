تراجع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد

المتوسطس – جلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
-دولار= 4.29.5 دينار
-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.29 دينار
-دولار بشيك المصدق =4.43 دينار
-اليورو =4.69 دينار
-الباوند =5.23 دينار
-بطاقات 500$ دولار =3.85 دينار
-بطاقات 10الف دولار =3.95 دينار
-100دينار ليبي =67 دينار تونسي
-100 دينار تونسي =146دينار ليبي
-100دينار ليبي =378جنيه مصري
-الذهب المسبوك =157 للجرام
-الذهب الكسر عيار =154=18 للجرام.
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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