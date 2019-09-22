اجتماعي ورفلة يتخذ إجراءات تصعيدية بشأن ترهونة

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجهات العسكرية والأمنية في مدينة ترهونة على خلفية اختفاء اثنين من أبناء القبيلة.

وأكد المجلس، في بيان مصور اليوم الأحد، فشل مساعيه المباشرة في الكشف عن مصير كلا من عبد الفتاح محمد موسى وارحومة جمعة الشرع اللذين اختفيا في بوابة سوق الجمعة مصابيح والواقعة ضمن منطقة ترهونة.

وقرر المجلس تحميل الجهات العسكرية والأمنية بترهونة مسؤولية مصير أبنائها وعواقب الفتنة بين المدينتين مؤكدا “وقف التواصل والتعاون مع الجهات المذكورة لما لمسه من عدم تجاوب مع القضية”.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقد الأربعاء، اجتماعا بحث خلاله سبل تهدئة الوضع بين مدينة بني وليد وترهونة، بعد حادثة اختفاء الشابين وشكل لجنة من 5 أشخاص للتواصل مع اعيان ترهونة ومعرفة أسباب القبض عليهما.

وقالت مصادر إن أعيان ورفلة ابلغوا بأن الشباب لم يتم القبض عليهم في ترهونة وأنهم ليسوا لدى أي بوابة تتبع الجيش في ترهونة كما طالب أعيان ترهونة من أعيان ورفلة إحضار سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها الشبان إلى ترهونة لتقديم شهادته بنزول الشباب بالبوابة التابعة لترهونة

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