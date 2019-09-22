بالأسماء| أهم القيادات الإرهابية التي استهدفها الجيش خلال ضربات سلاح الجو الليبي

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أسماء القيادات الميليشياوية التي تم القضاء عليها عبر الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي في اليومين الماضيين.

وأوضح المركز عبر بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن القيادات التي تم القضاء عليها ضمت آمر محور الخلاطات علي شناك، وآمر ميليشيات شيريخان محمد الشيشة.

كذلك ضمت القيادات التي قضي عليها آمر ميليشيا الموت محمد الرايس، وأيضا القادة الميدانيين من الإرهابيين هاني الفزاني، ومصطفى الأشخم، والمعتصم بن نوبة، ومختار بادي، وأيضا الناطق باسم ميليشيا القوة الوطنية جنزور “سليم قشوط”.

وقال المركز أن الأنباء الواردة من العاصمة أكدت هروب آمر ميليشيا باب تاجوراء إلى صربيا بحجة مرافقة الجرحى حيث قام بتحويل مبالغ كبيرة قام بنهبها وسرقتها.

وأكد المركز أن الضربات الجوية مستمرة على كامل الجبهات التي تتواجد بها الميليشيات ومن بين نتائجها ارتفاع أعمدة الدخان من مخزن ذخائر رئيسي في منطقة عين زارة اثناء توجيه ضربة دقيقة له.

وأوضح المركز بأن الضربات الجوية استهدفت رتلا لميليشيات مصراتة كانت متمركز بمنطقة السدادة.

وأشار المركز إلى ارتفاع قتلى الميليشيات لأكثر من 90 قتيلا خلال اليومين الماضيين وأكثر من 150جريحا جراء القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة من بينهم عدد من إرهابيي شورى بنغازي مؤكدا أن جلّ الذين لقوا مصرعهم من مدينة مصراتة.

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