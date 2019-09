إخلاء مكتب تسجيل المواليد من مركز بنغازي الطبي

المتوسط

قامت إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، بإخلاء مكتب تسجيل المواليد بمركز بنغازي الطبي بناءً على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي بضرورة خروجه من المركز.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد اسامة الدرسي بان الإدارة استجابة لتعليمات جهاز الظواهر السلبية بإخلاء المكتب الوحيد للسجل نافيا بوجود مكاتب أخرى تابعة للادارة داخل المركز.

وأوضح مدير الفرع بان افتتاح المكتب منذ عام 2016 جاء لتخفيف معاناة المواطن بحيث تكون كافة الاوارق والخدمات بجانب قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي.

وحمل الدرسي المسؤولية الكاملة لمدير مركز بنغازي الطبي في معاناة المواطن أو أي إجراءات تزيد من معاناته، مؤكدا ان مصلحة الأحوال المدنية هي مؤسسة لخدمة المواطن وتسهيل اجراءاته وليس لتعطيله أو تزيد من مشاقته ومعاناته.

وعبر مدير الفرع عن اعتذاره لكافة المواطنيين في مدينة بنغازي وضواحيها بعدم استطاعت السجل المدني تقديم خدماته لهم وذلك بعد قرار الإخلاء الصادر من جهاز الظواهر السلبية بناءً على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي.

