«بوابة الوسط» تنشر خريطة الطقس ليوم غد الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية خريطة بتوقعات الطقس ليوم غد الإثنين، إذ من المنتظر أن يسود طقس معتدل الحرارة على المناطق الشرقية، ومرتفع على المناطق الغربية.

وقال المركز إن مناطق غرب ليبيا تتأثر بامتداد منخفض جوي صحراوي، ينتج عنه ارتفاع كبير في درجات الحرارة على المناطق الساحلية لتتراوح بين 37 و42 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة في الجنوب الغربي بين 37 و41 درجة.

في المقابل، يسود طقس معتدل على المناطق الشرقية، حيث تتراوح الحرارة بين 27 و31 درجة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 33 و36 درجة على الدواخل والجنوب الشرقي.

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وفيما يتعلق بنشرة الصيد البحري، أشار المركز إلى أن حالة البحر هادئة، إذ يتراوح ارتفاع الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت بين 0.75 ومتر واحد، وعلى الساحل من رأس لانوف إلى طبرق يتراوح بين 0.5 و1.25 متر.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى بداية من بعد غد الثلاثاء.

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