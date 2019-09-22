بالصور| الجيش يسيطر على “السبيعة” ويتقدم نحو “العزيزية” و”الساعدية”

طرابلس-العنوان

أعلنت الكتيبة 166 مشاة، اليوم الأحد، أن الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة سيطرت على كامل منطقة السبيعة وضواحيها وتقدمت نحو العزيزية والساعدية جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي ذات السياق أكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية أحرزت تقدما في محور العزيزية، وسيطرت على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لقوات الوفاق التي تراجعت أمام كثافة نيران وحدات الجيش.

وأكدت الشعبة أن ما تبقى من مجموعات الحشد الميليشاوي في محور العزيزية فرت بعد سيطرة الوحدات العسكرية على المواقع الرئيسية للحشد.

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