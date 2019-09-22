خارجية الوفاق: نتابع أوضاع الليبيين في ألبانيا بعد تعرضها لهزة أرضية

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنها تتابع أوضاع المواطنين الليبيين بألبانيا التي تعرضت لهزة أرضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن وزير الخارجية محمد سيالة تواصل هاتفيا مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بألبانيا الذي اطمأن على موظفي السفارة الليبية والجالية الليبية فيها بعد وقوع هزة أرضية غرب البلاد بلغت قوتها الأولية 5.8 أسفرت عن إصابة شخصين على الأقل

وضربت ألبانيا، السبت، هزة أرضية هي الأقوى التي تشهدها البلاد منذ عقود، متسببة بحال من الذعر دفعت سكان العديد من المدن للنزول إلى الشوارع، بعد تضرر مبان وبانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة تيرانا.

وأكدت وزارة الدفاع الألبانية أن الحادث لم يخلف قتلى فيما أعلنت وزارة الصحة أن وزارة الصحة أكدت أن نحو 80 شخصا طلبوا مساعدة طبية.

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