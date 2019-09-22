الإمارات وسفراء 5 دول غربية يؤكدون دعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس-العنوان

أعلنت دولة الإمارات وسفراء وقائمون بأعمال سفارات خمسة دول غربية، اليوم الأحد، دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد.

وقالت الإمارات والدول الست في بيان مشترك نشر عبر صفحة السفارة الأمريكية بـ “فيسبوك” “من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين”.

وأكد البيان المشترك الصادر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والسفراء والقائمين بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه قد آن الأوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها.

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