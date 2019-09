المتوسط

قام مدير أمن الواحات جالو مقدم خالد فرج العبار اليوم الأحد، بالتفتيش على المركبات التي تم استلامها من وزارة الداخلية وتسليمها الاقسام والمراكز التابعة لمديرية.

واطلع العبار على وضع السيارات من حيث النظافة والمظهر العام للمركبة والمحافظة عليها من حيث الاستعمال .

ونبه على السائقين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن قيادة مركبات الشرطة.

The post مدير أمن الواحات يفتش على المركبات المستلمة من الداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية