حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال) – يستقر الطقس في ليبيا اليوم الأحد، مع تأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي صحراوي، ينتج عنه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح ما بين (32 – 35) مْ على المناطق الساحلية .

و تكون درجات الحرارة ما بين ( 36 – 41 ) مْ على الدواخل والجنوب الغربي ، ويبقى الطقس معتدلا على المناطق الشرقية ،و تتراوح درجات الحرارة ما بين ( 26 – 31 ) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين ( 32 – 36 ) مْ على الدواخل والجنوب الشرقي.

وتتكاثر السّحب مساء اليوم على بعض مناطق دواخل الشمال الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء.(وال – بنغازي) ر ع / ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال